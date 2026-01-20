Haberler

Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City'nin tarihini değiştirdi

Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City'nin tarihini değiştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kadrosunu Yu Hirakawa ile güçlendirdi. Bristol City'den sezon sonuna kadar kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, 122 yıllık Hull City tarihinin ilk Japon oyuncusu olarak kulüp tarihine geçti.

  • Hull City, Japon futbolcu Yu Hirakawa'yı Bristol City'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
  • Yu Hirakawa, 1904'te kurulan Hull City'nin 122 yıllık tarihinde forma giyecek ilk Japon futbolcu oldu.
  • Hull City, Championship'te 26 maçta 44 puanla 5. sırada yer alıyor ve sezon sonunda Premier Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

İngiltere Championship'te üst sıraları zorlayan Hull City, ara dönemde dikkat çeken bir transfere imza attı. Kulüp, Yu Hirakawa'yı Bristol City'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK: 122 YILIN İLK JAPONU

Transferin Hull City açısından ayrı bir anlamı oldu. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Hirakawa, 1904'te kurulan kulübün 122 yıllık tarihinde forma giyecek ilk Japon futbolcu unvanını aldı.

Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City'nin tarihini değiştirdi

HEDEF PREMIER LİG

Hull City, Championship'te oynadığı 26 maçta 44 puan topladı ve bir maç eksiğiyle 5. sırada yer aldı. İngiliz ekibi, sezon sonunda Premier Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
Fenerbahçe En-Nesyri'nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış

Fenerbahçe bu gözyaşlarına kayıtsız kalmamış
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
Kral 6. Muhammed, Trump'ın 'Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti

Erdoğan da davet edilmişti! Bir çağrı da Kral 6. Muhammed'e yapıldı