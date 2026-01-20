Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City'nin tarihini değiştirdi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kadrosunu Yu Hirakawa ile güçlendirdi. Bristol City'den sezon sonuna kadar kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, 122 yıllık Hull City tarihinin ilk Japon oyuncusu olarak kulüp tarihine geçti.
- Hull City, Japon futbolcu Yu Hirakawa'yı Bristol City'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
- Yu Hirakawa, 1904'te kurulan Hull City'nin 122 yıllık tarihinde forma giyecek ilk Japon futbolcu oldu.
- Hull City, Championship'te 26 maçta 44 puanla 5. sırada yer alıyor ve sezon sonunda Premier Lig'e yükselmeyi hedefliyor.
İngiltere Championship'te üst sıraları zorlayan Hull City, ara dönemde dikkat çeken bir transfere imza attı. Kulüp, Yu Hirakawa'yı Bristol City'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
KULÜP TARİHİNDE BİR İLK: 122 YILIN İLK JAPONU
Transferin Hull City açısından ayrı bir anlamı oldu. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Hirakawa, 1904'te kurulan kulübün 122 yıllık tarihinde forma giyecek ilk Japon futbolcu unvanını aldı.
HEDEF PREMIER LİG
Hull City, Championship'te oynadığı 26 maçta 44 puan topladı ve bir maç eksiğiyle 5. sırada yer aldı. İngiliz ekibi, sezon sonunda Premier Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor.