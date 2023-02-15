Acun da şaşırdı! Dursun Özbek canlı yayında aldığı telefona inanamadı: Çin'den bir Çinli arıyor

Depremzedeler için yardım toplanan Türkiye Tek Yürek kampanyasında dört büyük kulübün başkanları da görev aldı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, sunucu Acun Ilıcalı'dan söz isteyip "Enteresan bir bağış geldi" diyerek Çin'den aldığı telefonu anlattı, canlı yayında ilginç anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem ülkemizde ağır kayıplara yol açtı. Spor, sanat, iş ve siyaset dünyası Türkiye Tek Yürek kampanyasında bir araya geldi. Programı Acun Ilıcalı, Çağla Şikel, Pelin Çift, Nihat Hatipoğlu, Nazlı Çelik gibi ünlü simalar sundu.

DÖRT BÜYÜKLER DE KATILDI

Sanatçıların yanı sıra futbol dünyası da programa katılıp, vatandaşlardan gelen telefonu iletti. Dört büyüklerin başkanları Dursun Özbek, Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Nur Çebi, telefonlar aracılığıyla bağış topladı.

"ÇİN'DEN BİR ÇİNLİ ARIYOR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Acun Ilıcalı'dan söz istemesinin ardından aldığı ilginç telefonu anlattı. Özbek, "Çok enteresan bir bağış geldi. Çin'den bir Çinli, şu anda 2 bin dolar bağış gönderiyor. İrtibat numarasını aldım. O kadar çok şeye yayıldı ki, telefonlara cevap veremiyoruz" dedi. Yaşananbu olay sosyal medyada gündeminde hayli yer etti.