Açıklamaların bedeli ağır oldu! PFDK'dan Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki'ye ceza

Son zamanlardaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin cezaları belli oldu. Kuruldan yapılan açıklamada, Başkan Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti ve 66.500 TL para cezası verilirken, Selahattin Baki'ye ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000 TL para cezası verildi.

PFDK kararları açıklandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye verilen ceza belli oldu.

AHMET NUR ÇEBİ'YE 28 GÜN CEZA

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 10.04.2023 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 28 gün hak mahrumiyetive 66.500.-TLpara cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SELAHATTİN BAKİ'YE 21 GÜN CEZA

Öte yandan Selahattin Baki için yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2 ve 10/2. maddeleri uyarınca 21gün hak mahrumiyeti ve 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.