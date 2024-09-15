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Açıklamalar peş peşe geldi! Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olay hakem atışması

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı sert sözlerle eleştirerek "Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu" dedi. Bu ifadelerin ardından siyah-beyazlılardan cevap geldi. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Temposuyla nefes kesen karşılaşmanın ardından her iki takım arasında hakem tartışması yaşandı.

ERTUĞRUL DOĞAN: HAKEMİN TEK EKSİĞİ BEŞİKTAŞ FORMASIYDI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, müsabaka sonrasında hakem Ali Şansalan'ın performansını sert bir şekilde eleştirdi. Doğan'ın Şansalan ile ilgili sözleri şu şekilde;

"90 dakikaya yakın neredeyse 10 kişi oynadık. Kırmızı kart haklı karardı. VAR'ın devreye girmesi olması gerekendi. Ama VAR niyeyse bizim lehimize olabilecek pozisyonlarda devreye girmedi. Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak çok zor. Böyle bir şey uzun zaman sonra ilk kez burada yaşandı. Kendi evimizde tüm takdir hakları rakip lehine kullanıldı, çok enteresan. Mücadeleye hakem ve hakem kararları gölge düşürdü. TFF Başkanı ile görüşeceğim, Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminiz, bu konulara çare bulacaklardır. Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu."

Açıklamalar peş peşe geldi! Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olay hakem atışması

FEYYAZ UÇAR: HAKEMDE ÖYLE BİR FORMA GÖREMEDİK

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'dan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul'a yanıt geldi. Uçar, "Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Kariyeri bitecekse, söyleyin. Büyük bir yatırım yaptık bu oyuncuya. Her maçta tekme yiyor bu adam. Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz. İki pozisyonumuz var, Masuaku'nun pozisyonu var. O da tartışılacaktır, hakem yorumcuları gerekeni söyler" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar peş peşe geldi! Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olay hakem atışması

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (2)

sefo 6157:

Ya usta,, maç zaten iyi değildi. Her iki takımda çok kötü futbol oynadı. Ben sezon başında özellikle GS maçından sonra BJK çok iyi takım ki Muş ve bu sene en önemli şampiyon adaylarından biri demiştim ama bugün 90 dk izleyince hayal kırıklığına uğradım. İlk 11 içinde 10 tane yabancı futbolcu. Bu ne saçmalık arkadaş. Bir kaç futbolcu ancak amatör kümede oynar ve bunlara milyonlarca dolar ödüyorsunuz. Ülkeyi Futbolcu mezarlığına çevirdiniz..

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Orhan Göksel:

dürüstlük abidesi ya duyar kasıp biseyleri lehine cevirme derdindesin her zamanki boş ağızlar klasik algı.mağduruyo oynuyo bi yandan bizim futbolcu haketmis diyoki mağdurlugunu dürüstçe dile getirsin herkes aa haklı bu adam desin.cok amatörce adam gibi topunuzu oynayın hemen ağlamaya başladınız yine

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