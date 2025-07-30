Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3'te Nefes Kesen Mücadeleler

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3'te Nefes Kesen Mücadeleler
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Kırklareli'nde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 devam ediyor. Malta, Macaristan'ı 5-2, Ukrayna ise Bulgaristan'ı 15-0 yenerek dikkat çekti.

Kırklareli'nde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 devam ediyor.

Kırklareli'nde pazartesi günü başlayan Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 mücadeleleri nefes kesiyor. Şampiyonanın üçüncü günündeki ilk müsabaka, Malta ile Macaristan arasında gerçekleşti. Karşılaşma, Malta'nın 5-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci müsabakada ise Ukrayna ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ukrayna, 15-0 kazandı.

Ayrıca günün devamında Litvanya- Finlandiya ve Türkiye- Lüksemburg maçları oynanacak. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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