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Acı haberi kız arkadaşı verdi! 30 yaşındaki ünlü sporcu anevrizma nedeniyle hayatını kaybetti

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Sosyal medyada 8 milyondan fazla takipçisi olan ünlü sporcu Jo Lindner geçirdiği anevrizma nedeniyle 30 yaşında hayatını kaybetti. Linder'ın ölümü hakkında konuşan kız arkadaşı ölümüne bir anevrizmanın neden olduğunu duyurdu. Nicha, Linder'in ölümünden önceki son günlerde sadece boyun ağrısından şikayet ettiğini ancak bunu ciddiye almadığını ifade etti.

Spor salonu antrenmanları ve beslenme önerileri hakkında hazırladığı gönderilerle kısa sürede sosyal medyada 8.4 milyon takipçiye ulaşan Lindner hayatını kaybetti.

Acı haberi kız arkadaşı verdi! Boyun ağrısı çeken 30 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti

"SADECE BOYUN AĞRISI ÇEKİYORDU"

Lindner kız arkadaşı Nicha, Cumartesi günü Instagram'dan yaptığı paylaşım ile meşhur vücut geliştiricinin öldüğünü doğruladı ve erkek arkadaşının ölümüne bir anevrizmanın neden olduğunu duyurdu. Nicha, Linder'in ölümünden önceki son günlerde sadece boyun ağrısından şikayet ettiğini ancak bunu ciddiye almadığını belirtti. Erkek arkadaşının ölmeden önce ona aldığı hediye kolyeyi boynuna taktığını anlatan Nicha, "Orada, odada onunlaydım. Şu an pek bir şey yazamıyorum. İnanın bu adam düşündüğünüzden çok daha fazlası" dedi.

Acı haberi kız arkadaşı verdi! Boyun ağrısı çeken 30 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti

ANEVRİZMA NEDİR?

Anevrizma, kan damarlarının duvarında oluşan baloncuk şeklindeki patolojik genişlemeleri tarif eden genel tıbbi tanımlamadır. Anevrizmalar, zayıf duvar yapıları nedeni ile patlayarak ölümcül kanamalara neden olabilirler. Kalp anevrizması çoğunlukla belirti vermiyor. Ancak nefes darlığı, sürekli yorgunluk, çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi bulgular bu hastalıkla ilgili ipucu oluşturabiliyor.

Acı haberi kız arkadaşı verdi! Boyun ağrısı çeken 30 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Spor Haberler

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