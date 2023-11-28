Abu Dhabi Grand Prix VIP partisinde çıkan kavgada konuklar şampanya şişeleri ile birbirlerine vurdu

Max Verstappen, Abu Dabi Grand Prix'sinde 2023 F1 sezonunuşampiyon olarak tamamlarken, taraftarların şampanya şişeleriyle kavga etmeleri VIP partide çirkin sahnelerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Abu Dabi VIP partisindeki çirkin sahnelerde yarış hayranlarının şampanya şişeleriyle birbirlerine saldırdığı görüldü. Sosyal medyada yayınlanan video görüntüleri, güvenlik zaafiyetini ortaya çıkardı.

Başlangıçta birkaç kadın, Red Bull şemsiyeleri altında gerçekleşen gösterişli partide olay çıkaran erkek saldırganı sakinleştirmeye çalışarak müdahale etmeye çalıştı.

Ancak yaklaşık 30 saniye sonra VIP alanında bulunan kişiler de kavga etmeye başlayınca gerilim arttı. Daha sonra yumruk ve şampanya şişelerinin havada uçuştuğu bir kavga meydana geldi.

X'e (eski adıyla Twitter) gönderilen videoda, bir kişinin şişeyi sopa gibi kullandığı, bir başkasının da başka bir izleyiciye şişe fırlattığı görülüyor.

Şok edici sahnelerin neden ortaya çıktığı belli olmasa da bu durum, sosyal medyadaki hayranların sosyal medyada tanık oldukları dram hakkında düşüncelerini ifade etmelerini engellemedi. Bir X kullanıcısı "Gidilecek ve ağlanacak onca yer varken bunu neden Orta Doğu'da yapıyorsunuz?" İkincisi şöyle dedi: "Savaşmak için Abu Dabi'ye kadar gitmek, tamamen para israfı."

Kavganın neden çıktığı bilinmiyor.