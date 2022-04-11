Abramovich sağ gösterip sol vurdu! Alacağı takım Göztepe değilmiş - Haberler

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Abramovich sağ gösterip sol vurdu! Alacağı takım Göztepe değilmiş

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Adı sık sık Göztepe ile anılan Roman Abramovich'in tercihi şaşırttı. Rus milyarder Türkiye yerine İspanya'yı tercih etti.

Yaptırımlar sebebiyle Chelsea'yi satılığa çıkaran Roman Abramovich, gözünü İspanya'ya dikti. Chelsea'nin satışı için henüz anlaşmaya varılamadı. Premier Lig ekibine ağır yaptırımlar geldi. Ancak bu satış artık kaçınılmaz bir son.

Abramovich sağ gösterip sol vurdu! Alacağı takım Göztepe değilmiş

GÖZTEPE YALANLADI

Abramovich'in Göztepe'yi satın alacağı iddiaları İngiliz ve Türk medyasında uzun süre gündemi meşgul etti. Göztepe kulübü iddiaları yalanlayınca İngiliz medyası rotasını değiştirdi. Abramovich'in İspanya'dan bir takım alacağı yazıldı.

Abramovich sağ gösterip sol vurdu! Alacağı takım Göztepe değilmiş

HEDEFİ VALENCİA

Roman Abramovich'in hedefindeki takımın Valencia olduğu ortaya çıktı. Valencia'da Singapurlu iş adamı Peter Lim'in, kulübü Abramovich'e satmaya hazır olduğu konuşuluyor. Abramovich'le birlikte kulübe bir teklifin daha geldiği aktarıldı. Chelsea'nin yeni sahibi de yüksek ihtimalle Ricketts ailesi olacak.

Abramovich sağ gösterip sol vurdu! Alacağı takım Göztepe değilmiş

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Roman Abramovich, Vladimir Putin, Göztepe, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Yaaaa kardeşim Göztepe küme düşmüş neden bu takımı alsın ancak siz böyle takımın haberini boş boş yaparsınız , bu adam Türkiye’den takım alacaksa bu Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş olur gerisi küçük almaz etmez

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