Abramovich sağ gösterip sol vurdu! Alacağı takım Göztepe değilmiş

Yaptırımlar sebebiyle Chelsea'yi satılığa çıkaran Roman Abramovich, gözünü İspanya'ya dikti. Chelsea'nin satışı için henüz anlaşmaya varılamadı. Premier Lig ekibine ağır yaptırımlar geldi. Ancak bu satış artık kaçınılmaz bir son.

GÖZTEPE YALANLADI

Abramovich'in Göztepe'yi satın alacağı iddiaları İngiliz ve Türk medyasında uzun süre gündemi meşgul etti. Göztepe kulübü iddiaları yalanlayınca İngiliz medyası rotasını değiştirdi. Abramovich'in İspanya'dan bir takım alacağı yazıldı.

HEDEFİ VALENCİA

Roman Abramovich'in hedefindeki takımın Valencia olduğu ortaya çıktı. Valencia'da Singapurlu iş adamı Peter Lim'in, kulübü Abramovich'e satmaya hazır olduğu konuşuluyor. Abramovich'le birlikte kulübe bir teklifin daha geldiği aktarıldı. Chelsea'nin yeni sahibi de yüksek ihtimalle Ricketts ailesi olacak.