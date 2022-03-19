Aboubakar geri dönüş için haber yolladı, Başkan Çebi şaşırdı! Cevap daha da sürpriz
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, geri dönmek için Başkan Ahmet Nur Çebi'ye haber gönderdi. Ancak Başkan Çebi, Aboubakar'ı istemedi. Çebi'nin daha büyük bir golcü getirme hazırlığında olduğu öğrenildi
Siyah-Beyazlılar'dan dargın ayrılan Vincent Aboubakar, takıma geri dönmek için Başkan Ahmet Nur Çebi'ye haber yolladı. Ancak Başkan Çebi, Aboubakar ismini veto etti.
YAŞANANLARI UNUTMUYOR
Başkan Çebi, takımın şampiyonluğa giderken Aboubakar'ın gösterdiği tavrı unutmuyor. Kamerunlu golcü 1 maça daha çıksaydı, sözleşmesi otomatik olarak uzayacaktı. Ancak son 10 haftada forma giymedi.
GOLCÜ HAZIRLIĞI
Bu sezon golcülerin performansından memnun olmayan Çebi'nin, önümüzdeki sezon için büyük bir sürpriz yapacağı öğrenildi. Takvim'deki haberde Çebi'nin yöneticilerine, "Taraftar rahat olsun. Aboubakar'dan da Batshuayi'den de çok daha iyisini alacağız" diye konuştuğu aktarıldı.