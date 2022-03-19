Aboubakar geri dönüş için haber yolladı, Başkan Çebi şaşırdı! Cevap daha da sürpriz - Haberler

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Aboubakar geri dönüş için haber yolladı, Başkan Çebi şaşırdı! Cevap daha da sürpriz

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, geri dönmek için Başkan Ahmet Nur Çebi'ye haber gönderdi. Ancak Başkan Çebi, Aboubakar'ı istemedi. Çebi'nin daha büyük bir golcü getirme hazırlığında olduğu öğrenildi

Siyah-Beyazlılar'dan dargın ayrılan Vincent Aboubakar, takıma geri dönmek için Başkan Ahmet Nur Çebi'ye haber yolladı. Ancak Başkan Çebi, Aboubakar ismini veto etti.

Aboubakar geri dönüş için haber yolladı, Başkan Çebi şaşırdı! Cevap daha da sürpriz

YAŞANANLARI UNUTMUYOR

Başkan Çebi, takımın şampiyonluğa giderken Aboubakar'ın gösterdiği tavrı unutmuyor. Kamerunlu golcü 1 maça daha çıksaydı, sözleşmesi otomatik olarak uzayacaktı. Ancak son 10 haftada forma giymedi.

Aboubakar geri dönüş için haber yolladı, Başkan Çebi şaşırdı! Cevap daha da sürpriz

GOLCÜ HAZIRLIĞI

Bu sezon golcülerin performansından memnun olmayan Çebi'nin, önümüzdeki sezon için büyük bir sürpriz yapacağı öğrenildi. Takvim'deki haberde Çebi'nin yöneticilerine, "Taraftar rahat olsun. Aboubakar'dan da Batshuayi'den de çok daha iyisini alacağız" diye konuştuğu aktarıldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Haberler

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