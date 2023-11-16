Abdullah Çakmar: UWW'nin almış olduğu karar tartışma yaratır

Dünya Güreş Federasyonu (UWW) Yönetim Kurulu, dünya güreşinde hiç görülmemiş bir karara imza atmış ve yaptığı son toplantıda başkan Nenad Laloviç'in önerisiyle, Dünya Şampiyonası'nda 87 kiloda finalinde Ali Cengiz'in 8-7 mağlup etti Macar David Losonczi'yi de şampiyon ilan etmişti. Birçok ülke federasyonu kararın yanlış olduğunu ve gelecekte birçok madalyanın ortağı olacağını belirterek, alınan kararın minderde hakemlerin otoritesini sarsacağını belirtti. Ankara ASKİ Spor Genel Koordinatörü ve Serbest Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Çakmar, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"SON DÖNEMDEKİ 3 ALTIN MADALYAMIZI İSTİYORUZ"

Alınan kararın yanlış olduğunu dile getiren Abdullah Çakmar, "UWW yönetiminin aldığı karar, çok yanlış bir karar. Belgrad'da 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromende 87 kilogramda dünya şampiyonu olan Ali Cengiz'e finalde 8-7 yenilen Macar David Losonczi'ye de altın madalya verilmesine karar verdiğini öğrendik. UWW yönetiminin aldığı bu karar minderde hakem otoritesini tamamen ortadan kaldıracaktır. Kibarca müsabaka sonucunda hata var demeye getiriyorlar. Bu maçla ilgili nasıl olur da böyle bir karar alırlar anlamıyorum. Maç 7-7 ve biz avantajlıyken, son 5 saniyedeki pozisyona Macarlar itiraz etti. Hakemler izledi ve reddettiler. İtiraz kabul edilmediği için 1 puan bize verdiler maç 8-7 oldu müsabaka da 5 saniye sonra 8-7 bitti ve altın madalya bizim oldu. Ancak Macarların lobileri o kadar güçlü ki grekoromen 87 kilogramda şimdi 2 dünya şampiyonu var. Bu karar güreş tarihinde ilk ve kaos getirecek bir karardır" diye konuştu.

"BİZİM DE SON DÖNEMDE 3 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU MADALYAMIZ GİTTİ"

Son yıllarda kendi aleyhlerine birçok hata olduğunu belirten Çakmar, "Bizim de son dönemde 3 dünya şampiyonluğu madalyamız gitti. O zaman UWW yönetimi bizim 3 altın madalyamızı da versin. 1'incisi Belgrad'da 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı. Maçta skor 1-0. 2'nci devre başı Rıza baskı ve tempo yaparak hücum ederken, İranlı savruldu dengesini kaybetti ve yere düştü. Ayağı minder dışına bastı, ama hemen toparlandı içeri attı. Görüntülerde var ama fark edilmedi. Rıza, ihtar verdirdiğinde durum 2-0 değil 3-0 olacaktı. Maç da 2-2 İranlının değil, 3-2 bizimdi şimdi UWW 1 altın da Rıza Kayaalp'e vermeli" şeklinde konuştu.

"MAÇ 9-8 TAHA'NINDI SON PUAN AVANTAJIYLA, GÜRCÜ SPORCU DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU"

2019'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da Taha Akgül'ün altın madalya alması gerektiğinin altını çizen Çakmar, "Astana'da 2019 Dünya Şampiyonası 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Karşılıklı puanlarla maç 6-6 oldu. Oysa Taha, üstte hakim pozisyondaydı ve 1 puanı vardı. 7-6 olmalıydı, ancak maç 8-8 bitti. Son puan avantajıyla, Gürcü sporcu dünya şampiyonu oldu. Oysa maç 9-8 Taha'nındı. Hadi UWW 1 altın da Taha Akgül'e verin bakalım" dedi.

"MACAR SPORCUYA HAYALİ 1 PUAN VERİLDİ. 4-3 İLE EV SAHİBİ MACARLAR BACSİ İLE TEK ALTIN MADALYASINI BÖYLE KAZANDI"

2018 yılında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Şampiyonası 82 kilo finalinde Macar sporcu Bacsi'nin hayali 1 puan ile şampiyon yapıldığını söyledi. Çakmar, şöyle konuştu:

"Budapeşte'de 2018'de 82 kilo finalinde Emrah Kuş, Macar Peter Bacsi ile karşılaştı ve ilk devre 3-0 galibiz. 2'nci devre ihtar aldık skor 3-1 oldu. Macar Parter de oyun yapana kadar, saat çalışmadı ve saniyeler durdu. (Yaklaşık 30 saniye geçti). Macar ancak bu şekilde oyun yapınca maç (3-3) oldu. Ne garipse süre çalışmaya başladı. Bu skandal kayıtlarda var. Bitmedi 3-3'de maç ve altın madalya Emrah'ındı ama son gündü ve Macarların altın madalyası yoktu. Minder dışına dizleyerek çıkışta, Macar sporcuya hayali 1 puan daha verildi. 4-3 ile ev sahibi Macarlar Bacsi ile tek altın madalyasını böyle kazandı. Taraflı, tarafsız herkes biliyor. Altın madalya Emrah Kuş'a yani ülkemize verilmeliydi."

"SPOR BAKANLIĞIMIZ VE FEDERASYONUMUZ GEREKENİ YAPACAKTIR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Güreş Federasyonu'nun görüntü kayıtlarıyla gerekeni yapacağını ifade eden Abdullah Çakmar, "UWW aldığı bu kararla geçmişte yapılan hatalara itiraz hakkı doğurdu. Biz de elimizden alınan madalyaları geri istiyoruz. Ata sporumuz güreşe uluslararası arenada en çok madalya kazandıran kulüp olarak hakkımız olanı biz de istiyoruz. Hadi UWW, 1 altın madalya da Emrah Kuş'a verin lütfen" dedi.

Geçmiş turnuvalardan örnekler veren Çakmar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesela 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki skandal hala unutulmadı. Ahmet Ayık, ünlü Rus Medved'i 2-1 yendi, altın madalya onundu. Ama maçtan sonra Ruslar itiraz etti. Video yok, güreşçiler duşa gidiyor. Ama Demir Perde devri. Rus lobisi güreşte hakim ve maç saatler sonra 2-2 berabere ilan ediliyor. Masa başında altın madalya Rus Medved'in olurken, Ahmet Ayık gümüş madalyada kalıyordu."