Abdullah Avcı sonrası Trabzonspor'dan gol şov! Edin Visca'dan müthiş dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın istifasının ardından çıktığı ilk maçta sahasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Edin Visca, 77'de oyuna girdikten sonra bir gol bir asistlik katkı verdi.