Abdullah Avcı sonrası Trabzonspor'dan gol şov! Edin Visca'dan müthiş dönüş
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın istifasının ardından çıktığı ilk maçta sahasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Edin Visca, 77'de oyuna girdikten sonra bir gol bir asistlik katkı verdi.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında formda takımlardan Adana Demirspor'u 4-1'lik mağlup etti. Abdullah Avcı'nın yokluğunda Bordo-Mavililer ilk maçında farka koştu. Takımı yardımcısı Orhan Ak yönetti.
Trabzonspor, 8. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Adana Demirspor'da Younes Belhanda 22. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Adana Demir, 45+1'de Badou N'Daiye'nin golüyle eşitliği buldu. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Edin Visca, 77. dakikada Siopis'in yerine oyuna girdi. Vitor Hugo, 78'de Visca'nın asistinde topu ağlarla buluşturdu, Skor 2-1'e geldi. Bu golden 3 dakika sonra 81'de Visca, Trabzonspor adına skoru 3-1 yapan golü kaydetti. Umut Bozok, 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 41'e yükseltti. 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Adana Demirspor ise haftayı 42 puanda kapattı.