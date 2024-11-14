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Abdullah Avcı, Manchester City'yde

Abdullah Avcı, Manchester City'yde
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Trabzonspor ile yollarını ayıran ve bir süredir herhangi bir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı, İngiltere'de ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Premier ve Championship'te 5 maçı izleyen Avcı, bu kez Manchester City kulübünü ziyaret etti.

Trabzonspor ile yollarını ayırmasının ardından herhangi bir takım ile anlaşmayan Abdullah Avcı İngiltere'de ziyaretlerini sürdürüyor.

MANCHESTER CITY'İ ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz hafta İngiltere'de Premier ve Championship'te 5 karşılaşmayı tribünden takip eden Avcı, bu kez Premier Lig'in son yıllarına damga vuran Manchester City kulübünü ziyaretti.

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Manchester City ziyaretimizde bizleri çok güzel ağırlayan Manchester City Spor Koordinatörü Lee Twigg'e, City U17 Takımı Antrenörü Kolo Toure'ye ve alt yapı antrenörü Mustafa Alper Avcı'ya ilgileri için teşekkür ederim. Güzel bir fikir alışverişi oldu" ifadelerine yer verdi.

Abdullah Avcı, Manchester City'yde

Abdullah Avcı, Manchester City'yde

Abdullah Avcı, Manchester City'yde

Abdullah Avcı, Manchester City'yde

Abdullah Avcı, Manchester City'yde

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Benim futbol kulübüm olacak bu adamı kapıdan içeri bile sokmam.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıDua Sare:

Turist Ömer gibi sadece gezmeyi biliyor. Türk futboluna sadece zarar. Bizden uzak olsun yeterki.

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıGECELERİN YARGICI:

Bunu takımın başına Hoca diye getirenler futbol cahilleridir

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