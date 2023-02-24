Abdullah Avcı: Fazlasıyla hak ettiğimiz bir turdu fakat karşılığını alamadık

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "2 maçın hak edişinin karşılığını alamamamızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Fazlasıyla hak ettiğimiz bir turdu ama bunun karşılığını alamadık" dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında İsviçre ekibi Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında müsabakayı, oyun planını, mağlubiyeti ve takımın bundan sonraki gelecek planlarını değerlendirdi.

Takımın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'da tüm kulvarlarda elenmesi, geçen yıl yaşanan şampiyonluk sonrası kaybolan heyecan ve ligdeki düşüş durumuna bağlı olarak takımda gelecekte yapmayı düşündüğü değişikler sorusu yöneltilen Avcı, "Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 10 müsabaka oynadık. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldık. Aslında birbirine yakın seviyede, dengede gittik ama uluslararası seviyede devamlı maç oynamak önemli deneyim kazandırır. Bu 2 maç önemli şanssızlıklarla oldu. Bir sonraki sene benzer şeyler yaşadığını görürsün, Liverpool'da, Ajax'ta, Milan'da olduğu gibi. Bizden önce Beşiktaş veya Başakşehir'de olduğu gibi. Transfer çözüm değil. Bir organizasyon çözümdür. 27 aydır 3 kupa aldı bu takım. İniş çıkışları olacaktır. Türkiye Kupası hedefi önümüzde duruyor. Bugünden itibaren zaten yaptığımız şey, önümüzdeki senenin planlamasının da bir taraftan çalışmasını yapıyoruz" sözleriyle yanıt verdi.