Abdullah Avcı canlı yayında futbolcusunu yerin dibine soktu: Bye bye

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü futbolcusuna yönelik isim vermeden sert ifadeler kullandı.

"OYUNCU DA BUNU YAŞAYACAK"

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Ben 3 gündür her toplantı öncesi ve sonrasında maçın ne kadar zor olabileceğini oyunculara anlattım. Önemli olan oyuncunun beynine girebilmek ve bu bütünlüğü içeride sağlayabilmek. Bu bir takım oyunudur. Anlar çok önemlidir, ben gol yiyeceğimizi hissettim. O topun oraya atılmaması gerektiğini an an saniye saniye yaşıyorum. Oyuncu da bunu yaşayacak. Bunların hepsini ekibimle, detay detay çalışıyorum. Hem parçada hem görselde çalışıyorum, sonra tekrar sahada çalışıyorum. Eğer aynı gelişmiyorsa yapacak bir şey yok, bye bye. Net, bu bir organizasyon oyunu. Teşekkür ediyorum ama gelişimimizi hızlandırmamız gerekiyor." dedi.

Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar şöyle:

"NE OLDU YANİ 1 HAFTADA?"

Yorucu. Şöyle; rakibin ya 5'li ya da 4'lü olacağını, nasıl karşılayacağını, burada neler yapmamız gerektiğini, hangi opsiyonları kullanmamız gerektiğiyle ilgili çalıştık. Bunu bazen kullanamayabilirsin. Bazen oyuncu pas hatası yapar. Bu teknik-taktik boyutu. Bu iş, enerji işi. Bugün ısınmada bilgi geldi, takımın enerjisi düşük diye. Ne oldu yani bir haftada? 4 gündür uyarıyorum zor maç diye. Çok zor bir maç bizi bekliyor diye... Her türlü detayı düşündük. İkinci yarıda sadece teknik olarak değişiklik yaptık. Bazı geçişler yakaladık, golü bulduk. Ama yediğimiz gol, ilkokul vardır, ondan önce kolej vardır... Bu şekilde bir pas, arkası dönük oyuncuya atılmaz. Arkası dönük oyuncu da oraya girip o pası almaz. Bunların hepsini tekrar tekrar çalışmak zorundayız. Bu biraz yoruyor ama yapacak bir şey yok, işimiz bu.

"DAHA HIZLI OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Bunları görerek kazanabiliyorsak, bu bizim için değerli. Kazanmak ve gelişmek önemli. Bu oyun; enerji, duygu, coşku ama akıl var. Duygularınla oynayamazsın. Okul bahçesinde oynamıyoruz. Planı var, organizasyonu var. Bu şekilde kazandık, ikinci yarıda daha iyiydik. Yeterli mi, değil. Çok çalışmamız, daha hızlı oynamamız gerekiyor. Oyuncu kalitesini arttırmamız gerekiyor. Çok çalışacağız, tekrarlar yapacağız. Daha iyi olacağız diye düşünüyorum.

"ONUACHU ÇOK KATKI SAĞLIYOR BİZE"

Onuachu'ya bir parantez, çok ekstra bir gol attı. Onu ayrı bir performans açmak gerekiyor. Sezon çok uzun olmasına rağmen sezonun golü diyebilirim. Hem kazanmada etkisi olan hem de fantastik bir gol. Çok katkı sağlıyor bize. Belki ona göre oyunu tercih edeceğiz bundan sonra.

"HOŞUMA GİTMEYEN BİR DURUMDU"

Her iki ihtimale göre hafta içinde de çalışmıştık, pratikte bunun net resimleri çıkmıştı. Oyuna da bu şekilde başladık. Birinci dakikada Edin'in pozisyonu vardı. Oyunu santim santim planlarken sayısal olarak her yerde bir fazla olmamız lazım. Pasın kalitesi, şiddetini iyi ayarlamamız, önümüzdeki pozisyonda mesafeyi kat etmemiz gerekiyor. İlk 45 dakika itibariyle benim hiç alışık olmadığım ve hoşuma gitmeyen bir durumdu. İlk yarı ne hücum ne savunmada ikinci topları alamadık. Bu bizim için doğru bir şey değildi. Isınmada yardımcı hocamızdan bana enerjimiz yüksek iyi değil şeklinde bilgi geldi. Futbolda her türlü teknik, taktiği artık çalışıyorsun ama bu işin duygusunu ve ruhunu kaybetmemek gerekiyor.

"DUYGULARINLA OYNAYAMAZSIN"

Berat'ı çıkararak, Bakasetas'ı aldık. İki tane 8 numaralı oyuncuya döndük. Şiddetli baskıyı yapıp, gol bulduk. Sonrasında bu seviyede bir takımın yemeyeceği golü yedik. Stoperimizin oraya oynamaması gerekiyor. Oyuncuya orda topu atamayız, alana atmamız gerekiyor. Bek oyuncunun da orda almaması gerekiyor. Ben bu işe ilkokuldan değil ana okuldan başlamış gibi çok çalışıyorum. Ekiple beraber, oyuncularla çok tekrar yapıyoruz. Bu iş bir takım oyunu, bu bir organizasyondur, duygularınla oynayamazsın, kimse oynayamaz.