Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray ile 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. Süper Lig maçına hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden lider Galatasaray, 11. haftada 1 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların deneyimli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, söz konusu müsabakada oynaması halinde Galatasaray formasıyla 100. lig maçına çıkacak.

Takımdaki dördüncü sezonunu geçiren Abdülkerim, hem sarı-kırmızılıların hem de A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından oldu. 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve TFF Süper Kupa'da 2 kez forma giydi.

Golcü kimliğiyle öne çıktı

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray kariyerinde attığı gollerle dikkati çekti.

Milli futbolcu, savunmadaki başarılı performansının yanı sıra hücumdaki katkısıyla da adından söz ettirdi.

Deneyimli savunma oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 138 maçta 15 gol kaydetti.

Süper Lig'de toplamda 183 kez forma giydi

Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor ve Galatasaray formalarıyla toplamda 183 kez Süper Lig'de oynadı.

Deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 99, Konyaspor formasıyla da 84 kez Süper Lig karşılaşmasında görev aldı.

Abdülkerim, çıktığı 183 lig maçında 18 kez ağları sarstı.

Milli futbolcu, çıktığı Süper Lig karşılaşmalarında toplamda 2 kırmızı ve 36 sarı kart gördü.

İlk Süper Lig maçına Fenerbahçe karşısında çıktı

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de çıktığı ilk karşılaşmada Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

Milli futbolcu, 2013-2014 sezonunda ligin ilk haftasında Konyaspor'un iç sahada sarı-lacivertlileri 3-2 yendiği maça ilk 11'de başladı.

Abdülkerim, karşılaşmada ikinci yarının başında yerini Mehmet Uslu'ya bıraktı.

Galatasaray'da son 3 sezonda 5 kupa kaldırdı

Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takımla 5 kez kupa kazandı.

Deneyimli oyuncu, Galatasaray formasıyla geçirdiği son 3 sezonda 3 kez Süper Lig ve birer kez TFF Süper Kupa ile Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekipte kaptanlık yapıyor

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da lider özelliğiyle de dikkati çekiyor.

Tecrübeli oyuncu, savunmada gösterdiği başarılı performansla birlikte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile beraber sarı-kırmızılıların kaptanlık görevini üstleniyor.

Milli formayı 23 kez terletti

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'da 23 kez forma giydi.

Daha önce milli takımın alt yaş kategorilerinde şans bulan Abdülkerim, A Milli Takım'da ise ilk defa Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un teknik direktörlük yaptığı dönemde görev aldı. Abdülkerim, 16 Haziran 2023 tarihinde Letonya'yı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3-2 yendikleri maçta ilk defa milli formayı sırtına geçirdi. 31 yaşındaki savunma oyuncusu, söz konusu maçın 22. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, ilk milli maçında ilk gol sevincini yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde 7, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 5, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası'nda dörder kez ve özel maçlarda 3 kez milli formayı giydi. Toplamda 23 maça çıkan Abdülkerim, bu karşılaşmalarda 2 kez rakip ağları sarstı.