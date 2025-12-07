Haberler

Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'yi son dakikalarda üzen Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına sürpriz yorum
Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe'ye son anlarda gol atarak takımına 1 puanı getiren RAMS Başakşehirli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına yorum yaptı. Milli futbolcu, yaptığı yorumda ''Evlat'' ifadesini kullandı.

Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

BERTUĞ'UN PAYLAŞIMINA SÜRPRİZ YORUM

RAMS Başakşehir'de sonradan oyuna giren Bertuğ Yıldırım, maçın son anlarında arka direkte topla buluşarak düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımına 1 puanı getirdi. Genç golcüye maç sonunda Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'dan sürpriz bir yorum geldi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: EVLAT

Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Bertuğ Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yorum atarak 'Evlat" ifadelerini kullandı.Bu yorum, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri haline geldi.

İşte Abdülkerim Bardakcı'nın Bertuğ Yıldırıma yaptığı yorum;

Cemre Yıldız
hikmetadiguzel:

seneye gaye gelir inşalah

