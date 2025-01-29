Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor

Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, mutsuz olduğu gerekçesiyle Hull City'den ayrılmak isteyen Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki 10 numaraya kiralamayı planlayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Asbaşkanı olmasının yanı sıra İngiliz ekibinin de sahibi olan Acun Ilıcalı'nın transferde kolaylık sağlamasını bekliyor.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'in transferinde mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş, gözünü Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür'e çevirdi.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSİYOR

Beşiktaş'ın Abdülkadir'i Cengiz'de olduğu gibi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe Asbaşkanı da olan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın transferde kolaylık sağlamasını bekliyor. Abdülkadir ile sezonu kurtarmayı hedefleyen Kartal Kartal, milli futbolcunun performansına göre transferi netleştirme niyetinde.

ABDÜLKADİR DE İNGİLTERE'DE MUTSUZ

Öte yandan yıldız futbolcunun da İngiltere'de mutsuz olduğu ve bu nedenden dolayı takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak İngiliz ekibine transfer olan 25 yaşındaki 10 numaranın kontratı 2027 yılında sona erecek.

SEZON PERFORMANSI

Abdülkadir Ömür, bu sezon Hull City formasını 21 maçta giydi. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken sadece 1 asist kaydetti. Abülkadir'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
img

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
img

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Dr. Ekrem Teymur: DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı

"DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.