Abdülkadir Ömür: Hocamız duygusal olarak biraz yıpranmıştı

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, takımının ilk devrede istenilen skorları alamaması nedeniyle yaşanan dalgalanmalara ilişkin, "Bizim takımın 5 tane gol yiyebilecek bir takım olduğuna kimse inanmıyor zaten ama bu sene bazı kırılma anlarını atlayamadık.

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, takımının ilk devrede istenilen skorları alamaması nedeniyle yaşanan dalgalanmalara ilişkin, "Bizim takımın 5 tane gol yiyebilecek bir takım olduğuna kimse inanmıyor zaten ama bu sene bazı kırılma anlarını atlayamadık. O maçtan sonra hocamız duygusal olarak biraz yıpranmıştı. O anlık duygusal bir karardı diyebiliriz" dedi.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları öncesinde açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Ömür, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Altyapıda birlikte oynayıp A takıma beraber yükseldiği Yusuf Yazıcı'nın yeniden Trabzonspor'da forma giymesiyle ilgili konuşan Abdülkadir, "Yusuf ağabeyle beraber oynamaya başladık ve çok güzel vakitler geçirdik. Sahada çok iyi anlaşan oyunculardık. Hala da öyle. Geçen sene şampiyon olduğumuzda sanki o da hala buradaymış gibi aramıştı, mutlu olmuştu. Trabzonspor'da şu an kiralık. Umarım bir daha uzun süreliğine Trabzonspor'a gelebilir. Yusuf da Trabzonspor'da kupalar kaldırmak istiyor. En azından bu dönemde o da Trabzonspor'da bir kez kupa kazanmak istiyor" diyerek açıklamalarını tamamladı.