Abdi İpekçi Spor Kompleksi İnşaatında İncelemeler Yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakanlar ve TBF Başkanı, inşaat alanını gezip çalışmaları inceledi. Spor kompleksi, 2021 yılında yenilenen Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak ve 10 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip olacak.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakanlar Özhaseki, Osman Aşkın Bak ve TBF Başkanı Türkoğlu, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşaatına devam edilen Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ni ziyaret etti. Özhaseki, Proje Müdürü Fikret Kolancalı'dan bilgi aldı. Ardından inşaat alanını gezen bakanlar ve TBF Başkanı, devam eden çalışmaları inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ne ilişkin yapılan açıklamaya göre; geçmişte Avrupa ve dünya basketbol şampiyonalarında önemli maçlara ev sahipliği yapan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun 2021 yılında yenilenmesi kararlaştırıldı. 2021 yılında ihalesi yapılarak inşasına başlanan spor kompleksinin sağlam, güvenli bir şekilde çevreye uyumlu, Avrupa standartlarına sahip şekilde tamamlanması için çalışmalar başlatıldı. 150 bin metrekare inşaat alına sahip spor kompleksi 22 bin metrekare yeşil alan ve 10 bin kişilik seyirci kapasiteli olacak. İçerisinde; ofisler, antrenman salonları, kafeler, mescit, otopark, müze ve kütüphane bulunacak. Kamp yapmak isteyen sporcular için otel hizmeti sunulacak.