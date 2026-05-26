A Milli Takım'ın rakibi ABD'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden olan ve turnuvanın ev sahiplerinden ABD'nin 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası ev sahiplerinden ABD, turnuvada mücadele edeceği kadroyu duyurdu. Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun belirlediği 26 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Defans: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Orta saha: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Cristian Roldan, Malik Tillman

Forvet: Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Tim Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas

Ev sahibi ülke ilk maçını 13 Haziran TSİ 04.00'te Paraguay ile oynarken, 19 Haziran TSİ 22.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçında ise 26 Haziran saat 05.00'te Türkiye ile karşılaşacak. - İSTANBUL

