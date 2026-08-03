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Pochettino ABD Milli Takımı ile 2030'a Kadar Anlaştı

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ABD Futbol Federasyonu, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sözleşmesini 2030'a kadar uzattı. Pochettino, ABD'yi 2030 Dünya Kupası'na hazırlayacak ve milli takım yapılanması ile gençlik futboluna da danışmanlık yapacak.

ABD Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun sözleşmesinin 2030'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Federasyonun açıklamasında, Pochettino ve ekibinin ABD'yi 2030 Dünya Kupası'na hazırlamasının yanı sıra milli takım yapılanması, gençlik futbolu, antrenör eğitimi, profesyonel lig işbirlikleri ve diğer teknik hususlarda danışmanlık yapacağı belirtildi.

Eylül 2024'ten bu yana ABD'yi çalıştıran Pochettino, "Son 2 yılda erkek milli takım programını daha da güçlü hale getirmek için muazzam bir potansiyel olduğu bizim için netleşti. Bizi bu kadar sıcak karşılayan bu ülkede spor üzerinde kalıcı bir etki bırakmak ve bu etkinin sahadaki sonuçların ötesine geçmesini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'ndan lider çıkan Pochettino yönetimindeki ABD, son 16 turunda Belçika'ya elenmişti.

Kaynak: AA
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