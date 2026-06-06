Haberler

Futbol: ABD hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 yenildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım ile D Grubu'nda yer alan ABD, hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. Almanya'nın gollerini Kai Havertz ve Galatasaraylı Leroy Sane atarken, ABD'nin golü Antonee Robinson'dan geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı ile D Grubu'nda yer alan ev sahibi ülkelerden ABD, turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu.

ABD'nin Chicago eyaletinde oynanan maçta Almanya, 2. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçerken ABD, 37. dakikada Antonee Robinson'un golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı.

Almanya, 57. dakikada Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane'nin golüyle tekrar öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca ABD, Dünya Kupası öncesinde yaptığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrılmış oldu.

Organizasyona ev sahipliği yapan ülkelerden ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Kerkük Valisi Seman Ağa: Aziz milletimiz destek olmasaydı bugün bu başarı olmazdı

Komşuda 102 yıllık hasreti bitiren validen Türkiye'ye övgü dolu sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket

G.Saray forması uzatıldı ama... Milli yıldızdan tepki çeken hareket
Tokat'ta arkadaşları damada 10 bin liralık madeni para taktı

Bunlar nasıl arkadaş! Damada resmen tuzak kurdular
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Lunaparkta kan donduran olay! 20 yaşındaki çalışan kurtarılamadı
HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

HÜDA PAR'dan Rahmi Koç hakkında suç duyurusu
Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri kızdıracak cinsten

Dünya Kupası'nın en güçlüleri açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması
Ünlü şarkıcı düğünü için bir servet harcadı

Ünlü şarkıcının düğünü için harcadığı para öyle böyle değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin