ABD, Astana'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde takım şampiyonu oldu

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2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda müsabakalar tamamlandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 9 gün süren organizasyonda, grekoromen ve kadınların ardından erkekler serbest stilde dünya şampiyonları belli oldu. Yaklaşık 900 güreşçinin katıldığı şampiyonada 30 sıklette toplam 120 madalya dağıtıldı.

Serbest stil 57 kiloda Spencer Richard Lee (ABD), 61 kiloda Ahmad Masoud Mohammadnezhadjavan (İran), 65 kiloda Bowen William Bassett (ABD), 70 kiloda Ibragim Ibragimov (Rusya), 74 kiloda Inalbek Sheriev (Rusya), 79 kiloda Levi David Haines (ABD), 86 kiloda Kyle Dake (ABD), 92 kiloda Amanula Gadzhimagomedov (Rusya), 97 kiloda Kyle Snyder (ABD) ve 125 kiloda Amir Zare (İran) dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dört olimpiyat şampiyonunun mücadele ettiği 97 kiloda kürsünün zirvesine çıkan Snyder, üst üste ikinci, toplamda 5. dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Serbest stilde 74 ve 79'un ardından 86 kiloda da dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan Kyle Dake, Snyder gibi organizasyon tarihinde 5. altın madalyasını kazandı. Ağır sıklette tüm maçlarını teknik üstünlükle kazanan İranlı Zare, kariyerindeki 4. dünya şampiyonluğunu Astana'da elde etti.

Serbest stilde 10 sıkletin 9'unda madalya kazanan ABD, takım sıralamasında 194 puanla zirveye yerleşti. Bu kategoride 5 dünya şampiyonu çıkaran, 1 gümüş ve 3 bronz madalya alan ABD'nin ardından Rusya 185 puanla ikinci, İran ise 133 puanla üçüncü oldu.

Öte yandan serbest stil müsabakalarına ilgi gösteren Kazak güreşseverler, organizasyona ev sahipliği yapan yaklaşık 12 bin kişilik Barys Arena'yı büyük oranda doldurdu.

Kadınlar ve grekoromende öne çıkanlar

2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda yine ABD, grekoromende ise İran birincilik kupasını kazandı.

ABD, kadınlarda Japonya'yı geride bırakarak, 1999'dan sonra ilk kez takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar 50 kiloda tüm maçlarından puan vermeden galip ayrılan 27 yaşındaki Japon Yui Susaki, dünya şampiyonalarında 5. altın madalyasını aldı. 59 kiloda altın madalyayı boynuna takan Manisha Bhanwala da Hindistan'ın ilk kadın dünya şampiyonu güreşçisi olarak ülke tarihinde bir ilke imza attı.

Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stilde 7 final maçına çıkan İranlı güreşçiler, bu kategoride 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya kazanma başarısı gösterdi. Grekoromen stilde Azerbaycanlı güreşçi Eldaniz Azizli de organizasyon tarihinde 5. altın madalyasını elde etti.

Madalya tablosu

Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda en fazla madalya kazanan ülkeler ABD ve İran oldu.

Üç kategoride de mücadele eden ABD 7 altın, 2 gümüş ve 6 bronz; şampiyonaya grekoromen ve serbest stilde katılan İran ise 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya aldı.

Bu iki ülkenin ardından Rusya (4 altın, 3 gümüş, 6 bronz) ve Japonya (3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz) sıralandı.

Milli takımın tek madalyasını Yüksel Sarıçiçek aldı

Jenerasyon değişiminin yaşandığı Türkiye Güreş Milli Takımı, organizasyonu 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Milli takımın tek madalyasını, büyüklerde Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılan ve grekoromen stil 82 kiloda ikinci olan Yüksel Sarıçiçek elde etti.

Kadınlarda bronz madalya maçına çıkan Kadriye Aksoy Koçak (76 kilo) ve Tuba Demir (55 kilo), organizasyonu sıkletlerinde 5. bitirdi.

Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı.

2027 Dünya Güreş Şampiyonası, eylül ayında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek.

Kaynak: AA