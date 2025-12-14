Haberler

Fenerbahçe ArsaVev: 1-1

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ABB FOMGET, Fenerbahçe'yi konuk etti. Maç 1-1 sona ererken, Fenerbahçe'nin öne geçtiği golü Marta Cox atarken, ABB FOMGET'in eşitliği sağlaması ise penaltı atışı ile gerçekleşti.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğun önemli adaylarından ABB FOMGET, ligin 12'nci haftasında Yenikent Stadyumu'nda 33 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe'yi konuk etti.

Maçın 2'nci yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Marta Cox'un 58'inci dakikada attığı gol ile öne geçti: 0-1.

FOMGET, zaman zaman kanat organizasyonlarıyla etkili olmaya çalışsa da gol girişimlerinden sonuç alamadı. Başkent ekibi, özellikle Armisa Kuç'un etkili oyunuyla rakibi üzerindeki baskıyı arttırdı.

Ev sahibi ekip, 89'uncu dakikada penaltı kazandı 89'uncu dakikada Armisa Kuç, ceza sahasında İpek Kaya'nın müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 90'ıncı dakikada penaltı atışını kullanan Milica Mijatovic, topu ağlara gönderdi: 1-1. Kalan dakikalarda her iki ekip de gol bulamayınca, karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından ABB FOMGET, puanını 27'ye yükselterek 4'üncü sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise puanını 34'e yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü.

