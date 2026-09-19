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ABB FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 4. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

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ABB FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Trabzonspor'u Osmanlı Stadı'nda ağırlayacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Berkay Mavi yönetecek; Başkent ekibi 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, Trabzonspor ise 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle girdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Berkay Mavi yönetecek.

Başkent ekibi, ligde oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavili takım ise yaptığı 3 müsabakadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: AA
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