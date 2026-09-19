ABB FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 4. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Berkay Mavi yönetecek.

Başkent ekibi, ligde oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavili takım ise yaptığı 3 müsabakadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: AA