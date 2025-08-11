ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Hazırlıklarını Sürdürüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Çekya'nın Slavia Prag takımı ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Hasan Vural yönetiminde yapılan antrenmanlarda çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 27 Ağustos'ta Finlandiya'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yenikent Stadı'nda, teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki antrenmanda başkent ekibi, çabukluk, top kapma ve pas çalıştı.
İdman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.
ABB FOMGET karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri ilk turunda Azerbaycan ve İsrail takımlarını eleyerek bir üst tura çıkmıştı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor