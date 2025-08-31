ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın Rakibi Belli Oldu

UEFA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, Bosna Hersek'in SFK 2000 Sarajevo takımıyla eşleşti. İlk maçlar 10-11 Eylül'de deplasmanda, rövanşlar ise 17-18 Eylül'de Ankara'da oynanacak.

UEFA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurada Ankara temsilcisi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in SFK 2000 Sarajevo takımıyla eşleşti.

İlk maçlar 10-11 Eylül tarihlerinde deplasmanda yapılacak.

Rövanş maçları ise 17-18 Eylül tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa sahnesinde yolumuza devam ediyoruz. Ankara'da oynayacağımız rövanş için tüm taraftarımızı şimdiden yanımızda görmek istiyoruz." denildi.

ABB FOMGET, Finlandiya'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
