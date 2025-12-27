Haberler

ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Hakkarigücü'nü ağırlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında yarın Hakkarigücü ile mücadele edecek. Maç, Osmanlı Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında yarın sahasında Hakkarigücü ile karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Yıldız yönetecek.

Son şampiyon ABB FOMGET 30 puanla 4'üncü sırada, Hakkarigücü ise 18 puanla 8. basamakta yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
