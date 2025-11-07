ABB FOMGET, Giresun'u Ağırlıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında yarın Prolift Giresun Sanayispor ile karşılaşacak. Maç Osmanlı Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak.
Osmanlı Stadı'ndaki maç, saat 14.00'te başlayacak.
Son şampiyon ABB FOMGET, 13 puanla 4'üncü, Prolift Giresun Sanayispor ise 4 puanla ligde 11'inci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor