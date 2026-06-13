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Ankara'da A Milli Takım maçı dev ekrandan izlenecek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçını Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda dev ekranlarla vatandaşlarla buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı ilk grup karşılaşmasını yarın saat 07.00'de Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda dev ekranlarda vatandaşlarla buluşturacak.

ABB'nin açıklamasına göre Belediye, Dünya Kupası heyecanını vatandaşlarla buluşturmak amacıyla Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda dev ekranlar kuracak.

A Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye saatiyle 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşılaşacak.

Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı'nda gerçekleştirilecek buluşmaya vatandaşlar, yanlarında Türk bayrakları ve sandalyeleriyle katılabilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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