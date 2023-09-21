AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ankara'da Hareketlilik Farkındalığı Yarattı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında elektrikli otobüse binerek ve bisiklet sürerek hareketlilik farkındalığı yarattı. Meyer-Landrut ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, çalıştay öncesi basın açıklaması yaptı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında hareketlilik farkındalığı yaratmak için Ankara'da elektrikli otobüse bindi ve trafik akışı yoğun olan bir caddede bisiklet sürdü.

Büyükelçi Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında elektrikli otobüsle AB Türkiye Delegasyonu hizmet binasından Ankara'daki 100. Yıl Parkına geldi. Ardından trafik akışının yoğun olduğu bir caddede bisikletle "güvenli sürüş" yaparak "Smart Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" kapsamında düzenlenecek çalıştayın yapılacağı otele ulaştı.

Meyer-Landrut ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, çalıştay öncesi basın açıklaması yaptı.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın AB'nin dünya çapındaki en büyük farkındalık kampanyası olduğunun altını çizen Meyer-Landrut, kampanyaya 50'den fazla ülke ve 3 binin üzerinde belediyenin katıldığını ifade etti.

Meyer-Landrut, Türkiye'den katılımın çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, Ankara'nın bu konuda öne çıkan şehirlerden olduğunu söyledi.

Açıklama yaptığı yere gelirken önce elektrikli otobüs, sonra bisiklet kullandığını belirten Meyer-Landrut, kentte ulaşım kolaylığının gerekliliğini ve hareketliliği vurgulamayı amaçladığını ifade etti.

Şehirlerde karbon emisyonunu düşürmek gerekli

Meyer-Landrut, çalıştayda vatandaşların görüş ve ihtiyaçları üzerine çalışılacağına işaret ederek, Ankara gibi şehirlerde karbon emisyonunu düşürmenin gerekliliğini vurguladı.

Alkaş ise Avrupa Hareketlilik Haftası'nın sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusuna dikkati çeken öncü bir kampanya olduğu değerlendirmesinde bulunarak, yarın sona erecek program boyunca Ankara'da her yaştan kişinin katıldığı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlendiğini dile getirdi.

Çalıştayda Ankara için hareketlilik anlayışı ve tedbir paketlerinin değerlendirileceğini söyleyen Alkaş, Ankara'daki temel hareketlilik sorunlarının saptanıp bunlara yönelik önlemler geliştirileceğini kaydetti.

"Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri

Yaya ve bisikletli ulaşıma teşvik etmek ve bu alanda farkındalık yaratmak için her yıl 16-22 Eylül'de birçok ülkede Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanıyor.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu seneki teması "Şehrini keşfet", sloganı ise "Enerjini koru" olarak belirlendi.