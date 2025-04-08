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AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nın Ankara Etabı Başladı

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Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nın Ankara etabı, 11 takımın katılımıyla Ankara Üniversitesi Cebeci Spor Salonu'nda başladı. Takımlar lig usulü mücadele ederek çeyrek finale yükselecek.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından çalışanların yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek hem takım ruhunu güçlendirmek hem de aktif yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nın Ankara etabı başladı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Spor Salonu'ndaki organizasyonda farklı birimlerden oluşan 11 takım 2 grupta lig usulüne göre karşılaşacak.

Tek pota 4x4 formatında oynanacak maçların sonucunda gruplarını ilk 4 sırada bitirecek takımlar çeyrek finale yükselecek.

Organizasyonun 6 hafta sürecek Ankara ayağında birinci olacak takım, İstanbul ayağının birincisi ile 16 Mayıs'ta final maçına çıkacak.

Turnuvanın Ankara ayağında mücadele edecek takımlar şöyle:

?A Grubu

SSG 08

Eko Bulls

Spor Lakers

Off the Record

Photo Bulls

Basket AAuthority

?B Grubu

AA All Star

Fireball

Grafik

Dream Team

Vetan Spor

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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