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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın VNL Final Etabı maç programı belli oldu

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2026 FIVB Milletler Ligi final etabında A Milli Erkek Voleybol Takımı, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde mücadele edecek. Çeyrek finalde Slovenya ile karşılaşacak, muhtemel rakipler Polonya-Ukrayna galibi olacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) final etabının maç programı belli oldu.

Çin'in Ningbo kentinde 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 10.00'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki milli takım, Slovenya'yı elemesi halinde 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle 1 Ağustos Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek.

Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00 ve 14.30'da yapılacak. Organizasyonda üçüncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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