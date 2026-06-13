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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin birinci etabını iki maçla tamamlayacak

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ilk haftasında yarın İtalya ve Kanada ile kritik maçlara çıkacak. İlk maçta ABD'ye kaybeden, Fransa'yı yenen milliler, Ottava'daki etabı tamamlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki son maçlarında İtalya ve Kanada ile karşılaşacak.

Milli takım, organizasyonun Kanada'nın başkenti Ottava'daki ilk etabını yarın tamamlayacak.

Ligdeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup olan milliler, ikinci karşılaşmasında Fransa'yı 3-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan İtalya ile yarın TSİ 02.30'da mücadele edecek.

A Milli Takım, birinci etabın 4. ve son maçını, birer galibiyet ve mağlubiyeti olan ev sahibi Kanada ile yarın TSİ 21.30'da yapacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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