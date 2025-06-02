A Milli Voleybol Takımı Slovenya'ya 3-2 Mağlup Oldu

A Milli Voleybol Takımı Slovenya'ya 3-2 Mağlup Oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Slovenya'ya 3-2 yenildi. Maçta setler eşit giderken final setinde milliler öne geçemedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-21 konuk ekip önde tamamlarken, ay-yıldızlılar ikinci seti 25-23 kazanarak beraberliği yakaladı.

Üçüncü seti de 25-21'le geçen milliler, dördüncü seti 25-22 kaybetti ve final setine geçildi.

Final setini 15-13 yenik tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 3-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay da tribünden takip etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftası 11-15 Haziran tarihlerinde Çin'in Xi'an kentinde Çin, Sırbistan, Hollanda ve Polonya ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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