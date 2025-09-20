Haberler

A Milli Voleybol Takımı, Polonya ile Çeyrek Finalde Karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile eşleşti. Türkiye, Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Polonya ise son 16 turunda Kanada'yı mağlup etti. Maç 24 Eylül'de oynanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile eşleşti.

Milli takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, B Grubu'nu mağlubiyet görmeden birinci tamamlayan Polonya oldu.

Polonya, son 16 turunda 18-25, 25-23, 25-20 ve 25-14'lük setlerle Kanada'yı 3-1 yendi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Polonya arasındaki maç, 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
