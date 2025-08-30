A Milli Voleybol Takımı, FIPAV Kupası'nda Hollanda'ya Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki FIPAV Kupası'nda oynadığı maçta Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu. Milli takım, Dünya Voleybol Şampiyonası öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'nda Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Torino kentindeki maçta Hollanda'ya 22-25, 25-23, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-1 yenildi.

Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası öncesi çalışmalarına devam eden ay-yıldızlılar, FIPAV Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 16.00'da Almanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
