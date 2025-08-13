A Milli Voleybol Takımı, Danimarka'yı 3-2 Yenerek Galip Geldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası elemeleri A Grubu dördüncü maçında Malatya'da Danimarka'yı 3-2 mağlup etti ve puanını 9'a çıkardı.
SALON: Malatya Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu
HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Eldar Zulfugarov (Azerbeycan)
TÜRKİYE: Murat, Adıs, Mırza, Ramazan Efe, Mert, Beytullah(L) (Berk, Ahmet, Bedirhan, Gökçen, Muhammet, Cafer,Yiğit Savaş)
Danimarka: Jacobsen, Kjaer, Madsen, Jensen, Uhrenholt, Petersen(L) (Hesselholt, Mıkelsons, Hoff, Dahl, Nıelsen,Mıkkelsen,Hansen)
SETLER: 21-25, 25-20,19-25, 25-10, 15-10
SÜRE: 2 saat 7 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü karşılaşmasında Malatya'da karşı karşıya geldiği Danimarka'yı 3-2 yendi. A grubunda yer alan Filenin Efeleri bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı.