A Milli Voleybol Takımı, Danimarka'yı 3-2 Yenerek Galip Geldi

Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası elemeleri A Grubu dördüncü maçında Malatya'da Danimarka'yı 3-2 mağlup etti ve puanını 9'a çıkardı.

SALON: Malatya Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Eldar Zulfugarov (Azerbeycan)

TÜRKİYE: Murat, Adıs, Mırza, Ramazan Efe, Mert, Beytullah(L) (Berk, Ahmet, Bedirhan, Gökçen, Muhammet, Cafer,Yiğit Savaş)

Danimarka: Jacobsen, Kjaer, Madsen, Jensen, Uhrenholt, Petersen(L) (Hesselholt, Mıkelsons, Hoff, Dahl, Nıelsen,Mıkkelsen,Hansen)

SETLER: 21-25, 25-20,19-25, 25-10, 15-10

SÜRE: 2 saat 7 dakika

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
