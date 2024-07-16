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UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu

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A Milli Takım'ın 16 Kasım'da Galler ile yapacağı UEFA Uluslar Ligi maçı Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. 11 yıllık aranın ardından Kayseri'de sahaya çıkacak olan milliler, burada oynadığı 3 maçı da kazanmayı başarmıştı. 19 Kasım'daki Karadağ-Türkiye maçı ise Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak.

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın, Galler ve Karadağ yapacağı maçların statları belli oldu.

GALLER MAÇI KAYSERİ'DE

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Galler'le Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

KARADAĞ MAÇI DEPLASMANDA

A Milli Takım'ın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacağı müsabaka da başkent Podgorica'da yapılacak. Podgorica Şehir Stadyumu'ndaki maç, 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

KAYSERİ'DE HİÇ KAYBETMEDİK

A Milli Futbol Takımı, 11 yıllık aranın ardından Kayseri'de sahaya çıkacak. Milliler, bu kentte daha önce oynadığı 3 maçı da kazandı. Kayseri'de 2009 yılında Azerbaycan'ı 2-0, Estonya'yı 4-2 yenen Türkiye, 2013 yılında da Andorra'yı 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan ay-yıldızlı takımın, grubunda Galler ve Karadağ'ın yanı sıra İzlanda bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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