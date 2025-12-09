Haberler

A Milli Takımımızın Romanya ile oynayacağın maçın stadyumu belli oldu

A Milli Takımımızın Romanya ile oynayacağın maçın stadyumu belli oldu Haber Videosunu İzle
A Milli Takımımızın Romanya ile oynayacağın maçın stadyumu belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacağımız maçın Beşiktaş Park'ta oynanacağını açıkladı.

A Milli Takımımızın 026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın stadyumu belli oldu.

KRİTİK MAÇ BEŞİKTAŞ PARK'TA

TFF, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacağımız maçın Beşiktaş Park'ta oynanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Millî Takımımız, bu müsabakayı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

A Millî Takımımız, Romanya karşılaşmasıyla geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Beşiktaş Park'a dördüncü kez ayak basacak. Ay-Yıldızlılar, eski stattaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Millî Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti." ifadeleri kullanıldı.

Numan Darğın
Haberler.com / Spor
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi

Kahraman şehidimizin oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdal Adalı: Yabancı VAR isteğimizi İbrahim Hacıosmanoğlu'na ilettik

Süper Lig devinin başkanı rest çekti: Yabancı hakem istiyoruz
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Serdal Adalı: Yabancı VAR isteğimizi İbrahim Hacıosmanoğlu'na ilettik

Süper Lig devinin başkanı rest çekti: Yabancı hakem istiyoruz
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Real Madrid'de deprem! Antrenmana çıkmadı
Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var

Elektrik ve doğalgazda sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Milyonlarca liralık villası varken şimdi barakada yaşıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi

Video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi
Galatasaray'la da anılıyordu! Eski Fenerbahçeli Berke Özer hangi takımı tuttuğunu açıkladı

Galatasaray'la da anılıyordu! Hangi takımı tuttuğunu açıkladı
Hatayspor eriyor! 58 yıllık tarihi kulüpte yiyecek yemek bile çıkmıyor

58 yıllık tarihi kulüpte yiyecek yemek bile çıkmıyor
title