Herkes bunu konuşuyor: İşte A Milli Takımımızın penaltı beklediği pozisyon
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i konuk etti. Milliler Kayseri'deki müsabakanın ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun rakip ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı bekledi. İspanyol hakem Juan Munuera oyunu sürdürürken, VAR'ın devreye girmemesi de tartışma konusu oldu.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i ağırladı. Ay-yıldızlılar, ilk yarının son bölümünde Kerem'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
KEREM YERDE KALDI, HAKEM DEVAM DEDİ
Kerem Aktürkoğlu, 36. dakikada Ben Davies'in müdahalesiyle Galler ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından milliler penaltı bekledi ve hakeme döndü. Müsabakanın İspanyol hakemi Juan Munuera, oyunu sürdürdü. Tartışma yaratan pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi de dikkat çekti.
İşte o pozisyon;