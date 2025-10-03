Haberler

Montella tercihini yaptı! İşte A Milli Takım kadrosu

Montella tercihini yaptı! İşte A Milli Takım kadrosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takımımızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takımımızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Kadromuz şu şekilde;

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Hücum: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

A Milli Takım kadrosu açıklandı

PROGRAM BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının programı da belli oldu.

6 Ekim Pazartesi günü saat 12.00 itibariyle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak milliler, ilk antrenmanını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Kamp dönemi boyunca çalışmalarını Riva'da yapacak ay-yıldızlılar, 10 Ekim Cuma günü saat 11.15'teki antrenmanın ardından saat 16.15'te THY'ye ait özel uçakla Sofya'ya gidecek.

Futbolcular aynı gün Sofya'da karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda yürüyüş yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu TSİ 19.00'da stadyumda basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

11 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te oynanacak Bulgaristan maçının ardından Türkiye'ye dönecek A Milli Futbol Takımı, yeniden Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek. Milliler, 13 Ekim saat 20.00'de karayoluyla Kocaeli'ye gidecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, saat 20.45'te basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Milliler, saat 21.15'te stadyumda yürüyüş yapacak. Türkiye-Gürcistan karşılaşması, 14 Ekim Salı saat 21.45'te oynanacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bu iki maçın da alınması lazım.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Emredersin paşam,derhal...

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıBALTAZAR:

BU KADRO GÜNÜNDE OLURSA ÇOK CAN YAKAR...????????????

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTarık K:

Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Barış Alper Yılmaz bu oyuncuların artıları eksilerinden az, oyun okumada başarısızlar ve bu oyuncularda nedense gereksiz bir ısrar var.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza

Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler kararı
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Düğünde çekilen garip görüntü: Arkadaki kadının hareketine dikkat

Düğünde çekilen garip görüntü: Arkadaki kadına dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.