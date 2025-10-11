Haberler

Tarihi maç! A Milli Takımımız, Bulgaristan'a gol oldu yağdı

Tarihi maç! A Milli Takımımız, Bulgaristan'a gol oldu yağdı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti. Milli takım, gruptaki puanını 6'ya çıkardı. Milliler, tarihinde ilk kez Bulgaristan deplasmanında galip geldi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Vasil Levski Stadyumu'nda oynanan maçı Türkiye, 6-1'lik skorla kazandı.

İLK GOL ARDA GÜLER'DEN

11. dakikada milli takımımız öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arda'nın sert şutunda kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti.

BULGARİSTAN HEMEN KARŞILIK VERDİ

Bulgaristan, gole hemen cevap verdi. 13. dakikada sağ kanattan Kiril Despodov'un ortasında ceza sahası içinde Radoslav Kirilov'un şutunda Zeki'ye de çarpan top filelerle buluştu.

İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADIK

A Milli Takımımız, ikinci yarıya golle başladı. Maçın 49. dakikasında savunma arkasına sarkan Kenan'a atılan uzun topa müdahale eden Popov ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. Milli takımımız, 2-1 öne geçti.

A Milli Takımımız, Bulgaristan'a gol oldu yağdı

KENAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

51. dakikada skor 3-1 oldu. Sol kanattan Hakan'ın pasında topu alan Arda Güler bekletmeden Kenan'a gönderdi. Topla sırtı dönük buluşan Kenan rakibinden harika sıyrılarak şutunu çekti ve golü buldu. Milli takımımız bu golle rahatladı.

KENAN'DAN HARİKA BİR GOL DAHA

Baskısını artıran milli takımımız Kenan ile bir gol daha buldu. Maçın 56. dakikasında Hakan'ın sol kanata gönderdiği uzun topu mükemmel kontrol eden Kenan, rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi. Kenan, maçtaki ikinci golünü kaydetti.

ZEKİ ÇELİK SKORU 5-1 YAPTI

A Milli Takımımız, 65. dakikada skoru 5-1'e getirdi. Arda Güler'in topu ön direğe gönderdiği köşe vuruşunda sağ bek oyuncumuz Zeki Çelik, iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

SON SÖZÜ İRFAN SÖYLEDİ

Maçta son sözü İrfan Can Kahveci söyledi. Karşılaşmanın 90+3'ncü dakikasında savunma arkasına atılan topu Oğuz Aydın içeri çevirdi ve İrfan Can Kahveci kayarak topu boş kaleye gönderdi.

A Milli Takımımız, Bulgaristan'a gol oldu yağdı

KRİTİK 3 PUAN TÜRKİYE'NİN

Bu sonuçla birlikte Türkiye, grupta oynadığı üçüncü maçında puanını 6'ya yükseltti. Bulgaristan ise 3 maç sonunda puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maçında A Milli Takımımız, sahasında Gürcistan'ı ağırlayacak. Bulgaristan, İspanya deplasmanına gidecek.

TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDIK

Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Takımımız, Bulgaristan'ı tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
