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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off Oynayacak

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off Oynayacak
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'a 3-1 mağlup olarak grubu 11 puanla 2. tamamladı. Milliler, A Ligi'nde mücadele etmek için play-off oynamaya hak kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'a deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, grubu 11 puanla 2. tamamladı. Milliler, A Ligi'nde mücadele etmek için play-off oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele ederken 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Grupta 11 puan toplayan milliler, rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı.

A Ligi'nde oynama şansını zora soktu

Türkiye'nin 2026-2027 sezonunda düzenlenecek organizasyonun A Ligi'nde mücadele etme şansını play-off belirleyecek. İlk olarak 2018 yılında oynanmaya başlanan Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, B Ligi'nde Rusya ve İsveç ile mücadele ettiği grupta 3 puan topladı. Ay-yıldızlılar 2020-2021 sezonunda B Ligi'nde Macaristan, Rusya ve Sırbistan ile eşleşti. Grupta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak son sırada yer aldı ve C Ligi'ne düştü. Millilerin 2022-2023 sezonu C Ligi'nde rakipleri Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu. Ay-yıldızlılar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 13 puan toplayarak gruptan yükseldi. Bu sezon da 3. kez B Ligi'nde oynayan Türkiye, 11 puanla grubu 2. tamamladı. Son haftaya lider giren ve A Ligi'nde oynama hesapları yapan Montella'nın öğrencileri aldığı tek yenilgiyle şansını zora soktu.

Milliler, A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan, Sırbistan takımlarından biriyle play-off'ta karşılaşacak. UEFA Uluslar Ligi eleme turu ve play-off kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off maçları mart ayında oynanacak.

Millilerin gol dağılımı

Millilerin turnuvada gol yükünü 5 futbolcu çekti. Kerem Aktürkoğlu, 4 golle Ay-yıldızlıların en golcü oyuncusu oldu. 26 yaşındaki futbolcu İzlanda ile oynanan karşılaşmaların birinde hat-trick yaparken, diğer maçta 1 gol kaydetti. Sakatlığı nedeniyle son 2 karşılaşmada kadroda olmayan İrfan Can Kahveci ise Karadağ ve İzlanda filelerini havalandırarak 2 gole imza attı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız da birer gollük katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı

Elimizdeki bileti Galler'e kaptırdık

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