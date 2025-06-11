A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Meksika Maçını Değerlendirdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Meksika Maçını Değerlendirdi
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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Meksika'ya karşı 1-0 kaybettikleri hazırlık maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, kaybetmeyi hak etmediklerini ve fiziksel olarak rakiplerine eşit şekilde mücadele ettiklerini belirtti.

KUZEY Hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

Kenan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Montella, "İlk yarıda tamamıyla oyuna hakim olduk, çok da şut attık. Sezon ortasında oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, ister istemez fiziksel kondisyonda bu farkı hissedebildik. Her şeye rağmen rakipten 3 kat fazla şutumuz var, sadece isabet oranı maalesef düşüktü. Herkes topun gerisindeyken hatalı bir gol yedik, böyle ufak tefek hataları yapmamalıyız, bu bize deneyim kazandırdı. Kamp döneminde 4 yeni futbolcuyu milli takım formasını giyerken gördük. Gelecekle alakalı ümitliyiz, kaybettiğimiz için mutlu değiliz, kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum ama bu kampı bu şekilde noktalıyoruz. En iyi şekilde deneyimleri ileride kullanmak için yanımızda götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Herkesin kendi rolünü yaptığını söyleyebilirim, kamp genelinde bu maçta da performanstan memnun kaldım, takım ruhunu sahaya yansıtabildiler." sözlerini kullanan Montella, "Ben geldiğimde FIFA sıralamasında 40. sıradaydık, 27. sıraya yükseldik, Meksika 17. sırada, rakibimizin değerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Genel olarak baktığımızda hak ettiğimiz bir mağlubiyet değildi. Biraz o üzüntüyle baş başa kaldık, herkes mücadelesini verdi sadece şutlarımızda biraz daha isabetli olabilirdik. Rakipten daha kötü fiziksel performans koymadık, korakor bir mücadele vardı. Bazı futbolcularımız 50 maçtan sonra oynadı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da fazla dinlenemediler, ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik. Bunu söylemek güzel değil ama birçok da eksiğimiz vardı." şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, "Arda 10 numaralı formayı giymeye devam edecek mi?" sorusuna, "Kendi kendime sorduğum bir soru değil. Geçmişte forma numaralarıyla alakalı hatalarım var o yüzden o toplara girmiyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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