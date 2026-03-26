Haberler

Türkiye-Romanya maçından notlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Montella, İspanya maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı. Sakatlıkları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik kadrodan çıkarıldı. Tüpraş Stadı'nda 4,5 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yla karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İspanya mücadelesine göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, eleme grubunun son mücadelesi olan İspanya karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a Romanya karşısında da şans verirken Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerine farklı isimleri sahaya sürdü.

İspanya karşısında oynayan isimlerden Merih Demiral ve Zeki Çelik tedavileri devam ettiği için kadroda yer almazken, Fenerbahçe formasıyla yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Çağlar Söyüncü aday kadroya çağrılmadı. Altay Bayındır, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül ise Romanya karşısında yedek soyundu.

Montella, kritik mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı oynatan İtalyan çalıştırıcı, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.

Milli takımda 2 eksik

A Milli Takım'ın play-off maçları için aday kadroya çağrılan isimlerden Merih Demiral ve Zeki Çelik, sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.

Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy, teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

Bakan Bak, Tüpraş Stadı'nda

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Romanya mücadelesini Tüpraş Stadı'nda takip etti.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla birlikte izledi.

Rumen taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

Türkiye-Romanya mücadelesini takip etmek isteyen Rumen taraftarlar, tribünde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Karşılaşmadan 3 saat önce kapıların açılmasıyla birlikte güvenlik kontrollerinden geçen yaklaşık 2 bin 500 Romanya taraftarı, maç öncesinde takımları için tezahüratta bulundu.

Tribünlere bayrak dağıtıldı, mehter takımı taraftarları coşturdu

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Tüpraş Stadı'ndaki koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.

A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, maçtan önce bayrakları sallayarak marşlara eşlik etti.

Romanya mücadelesi için Tüpraş Stadı'na gelen mehter takımı, karşılaşma öncesinde çaldığı marşlarla taraftarları coşturdu.

Hagi, Popescu ve Ilie tribünde

Rumen futbolunun daha önce Türkiye'de forma giymiş eski yıldızları, Türkiye-Romanya maçını tribünden takip etti.

Galatasaray forması giyen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun yanı sıra hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ta oynayan Adrian Ilie, müsabakayı birlikte izledi.

Tüpraş Stadı'nda 4,5 yıl sonra milli maç heyecanı

Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda 4,5 yıl sonra milli maç heyecanı yaşandı.

Son olarak 1 Eylül 2021 tarihinde Karadağ karşısında bu statta sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmadan 2-2'lik ayrılmıştı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

