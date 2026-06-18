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A Milli Futbol Takımı, San Francisco'daki ilk antrenmanını yaptı

A Milli Futbol Takımı, San Francisco'daki ilk antrenmanını yaptı
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı maç öncesi San Francisco'da antrenman yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktik çalışmalara ağırlık verildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da antrenmanı takip etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Paraguay müsabakasının hazırlıklarına San Francisco'da yaptığı antrenmanla devam etti.

San Jose Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve ısınma çalışmalarla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Paraguay maçının taktiği üzerinde duruldu.

Herhangi bir eksik futbolcunun bulunmadığı idmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Milliler, Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45t'e San Jose Park'ta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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