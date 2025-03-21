İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

A Milli Takım, Macaristan Maçına Hazırlanıyor

A Milli Takım, Macaristan Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında 23 Mart'ta Macaristan ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda sakat futbolcular yer almazken, bazı genç oyuncular da kadroya dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile 23 Mart'ta deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dün oynanan Macaristan mücadelesinde süre alan isimler rejenerasyon yaparken, diğer futbolcular antrenmanı 5'e 2 ile sürdürdü. İdmanın, basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Günok, Yunus Akgün, Merih Demiral ve Kaan Ayhan katılmadı. Bu isimlerin yokluğunda Rayyan Baniya, aday kadroya çağrılarak idmanda yer aldı. 20 Yaş Altı Milli Takım kalecisi Mert Furkan Bayram da kaleci sayısını sağlamak adına antrenmana katıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla Macaristan maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Milliler, ardından saat 16.00'da da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title