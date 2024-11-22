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A Milli Takım, Macaristan ile Eşleşti

A Milli Takım, Macaristan ile Eşleşti
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti. İlk maç 20 Mart 2025'te Türkiye'de, rövanş ise 23 Mart 2025'te deplasmanda oynanacak. İki takım daha önce 15 kez karşı karşıya geldi, bunlardan 9'unu Macaristan kazandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda eşleştiği Macaristan ile bugüne kadar 15 kez rakip oldu.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kurada A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak eşleşmede ilk maçını 20 Mart 2025'te evinde, rövanşı ise 23 Mart 2025'te deplasmanda oynayacak. Eşleşmeyi kazanan taraf 2026 UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele edecek.

İki ülkenin Uluslar Ligi yolculuğu

Milliler; Galler, İzlanda ve Karadağ ile B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele etti. Ay-yıldızlılar grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 11 puanla ikinci sırada tamamladı. Macaristan ise A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile karşılaşırken, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 6 puan aldı ve 3. sırada bitirdi.

Macaristan ile 15 kez rakip oldu

Türkiye ile Macaristan, bugüne kadar 9'u resmi ve 6'sı özel maç olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, Macaristan ise 9 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 15 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

İki ülke son olarak 23 Mart 2024 tarihinde Ferenc Puskas Stadyumu'nda rakip oldu ve Macaristan 1-0 galip ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı ayrıca 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde Macaristan B Milli Takımı ile de 2 özel maçta rakip oldu. Bu müsabakaları da Macaristan kazandı.

Macaristan'da tanıdık yüz

Teknik direktörlüğünü İtalyan çalıştırıcı Marco Rossi'nin yaptığı Macaristan'ın kadrosunda Türkiye'de de forma giyen bir futbolcu yer alıyor. Roland Sallai, bu yaz transfer döneminde Alman ekibi Freiburg'dan, Galatasaray'a transfer oldu. Sallai, Macaristan'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı son 6 maçta da forma giydi ve 1 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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