A Milli Takım Karadağ ile Gruptaki Son Maçına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.45'te Nikşiç Şehir Stadyumu'nda Karadağ ile karşılaşacak. Milliler, grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 11 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Karadağ ise oynadığı 5 müsabakayı da kaybetti ve son sırada yer alıyor.

Milliler, A Ligi'ni garantilemek için sahada

A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda diğer maçın sonucuna bakılmaksızın Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Milliler, mağlup olması veya berabere kalması durumunda ise ikinci sıradaki Galler'in, İzlanda ile oynayacağı maç sonucuna göre gruptaki sıralaması belli olacak. Galler ile puanların eşit olması durumunda genel averaja bakılacak. Ay-yıldızlılar gruptan çıkarsa ilk kez A Ligi'nde yer alacak.

6. randevu

Karadağ ile Türkiye, 3'ü resmi, 2'si de özel olmak 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler, 3 kez sahadan galip ayrılırken, 2 maç da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 8 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

İki ülke son olarak 11 Ekim'de Samsun'da karşılaştı ve Türkiye sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Millilerin 637. müsabakası

Milliler, 351'i resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 636 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 248 galibiyet elde ederken, 238 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 869 gol kaydederken, kalesinde ise 908 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 19. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 13'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 18 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Abdülkerim Bardakcı cezalı

A Millilerde, Galler müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Karadağ karşısında olmayacak. Sarı kart cezasından dolayı Galler mücadelesinde oynamayan Kenan Yıldız ise Montella'nın görev vermesi halinde Karadağ maçında oynayabilecek.

Millilerde Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Ahmed Kutucu, Deniz Gül ve Eren Dinkci sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılırken, bu futbolcuların yerine Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağ alındı.

Urs Schnyder düdük çalacak

A Milli Futbol Takımı'nın, Karadağ ile oynanacağı karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher yapacak. Maçın 4. hakemi ise Sven Wolfensberger olacak. Müsabakada VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da da Mirel Turkes görev yapacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma), Gökhan Sazdağı (Kayserispor)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Cihan Çanak (Trabzonspor)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Bertuğ Yıldırım (Getafe) - İSTANBUL